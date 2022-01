Speciale difesa: Etiopia, raid aereo a campo profughi, agenzie umanitarie sospendono operazioni nel Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le agenzie umanitarie delle Nazioni Unite hanno sospeso le operazioni in una zona della regione del Tigrè settentrionale dell'Etiopia, dove decine di persone sono state uccise in un attacco aereo avvenuto la scorsa settimana. "Le continue minacce di attacchi di droni non hanno lasciato loro altra scelta che interrompere le attività", ha affermato l'Agenzia delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha) in una nota. Gli operatori umanitari durante il fine settimana hanno affermato che 56 persone sono state uccise e altre decine sono rimaste ferite in un attacco aereo avvenuto su un campo di accoglienza per sfollati nella città di Dedebit, nella parte nord-orientale della regione del Tigrè. Secondo quanto riferito dall'emittente "Sky News" citando fonti umanitarie locali, il raid avrebbe provocato anche il ferimento di una trentina di altri sfollati. Il campo colpito si trova non lontano al confine con l'Eritrea. Ieri il portavoce del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf), Getachew Reda, ha accusato le Forze di difesa eritree (Edf) di essere collegate ai nuovi attacchi avvenuti nella regione del Tigrè, in Etiopia. Secondo quanto denunciato da Reda, le truppe eritree hanno lanciato attacchi contro i tigrini nel Tigrè settentrionale, vicino al confine tra Eritrea ed Etiopia, provocando massicce perdite di civili innocenti. "Ieri (sabato) l'esercito eritreo ha lanciato nuovi attacchi contro le nostre forze a Sigem Kofolo e AfiTsetser, situati nel Tigrè nordoccidentale vicino alla città di Sheraro. L'ultimo attacco è un'estensione della sua aggressione (eritrea) contro la popolazione del Tigrè. Segnala anche il disprezzo sfacciato del regime nei confronti del diritto internazionale", ha affermato il portavoce. (Res)