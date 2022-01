Italia-Germania: Di Maio, firma patto su partnership possibile verso metà del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Italia e Germania guardano alla metà di quest’anno per riuscire ad organizzare un summit bilaterale per la firma del piano d’azione sulla partnership rafforzata. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nella conferenza stampa congiunta con l’omologa tedesca, Annalena Baerbock, dopo l’incontro bilaterale a Villa Madama. Secondo Di Maio, Roma e Berlino sono anche al lavoro per un patto su migrazioni e clima a livello bilaterale, che vuol dire al contempo rafforzare l’Unione europea. (Res)