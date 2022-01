Migranti: Di Maio, senza accordo a 27 nell'Ue coopereremo con i più solidali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se non sarà possibile trovare un accordo per la gestione comune del fenomeno migratorio tra tutti i 27 Paesi membri dell’Unione europea, ciò verrà fatto tra coloro che hanno più a cuore la solidarietà europea. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nella conferenza stampa congiunta con l’omologa tedesca, Annalena Baerbock, dopo l’incontro bilaterale a Villa Madama. Di Maio ha comunque riconosciuto alla Germania il merito di avere "un approccio equilibrato" sui negoziati in seno all'Ue sul tema migratorio. (Res)