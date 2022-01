Sudan: due morti nelle proteste di ieri contro la giunta militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono state uccise nelle proteste tenute ieri a Khartum contro il governo militare quando le forze di sicurezza sono intervenute per disperdere i manifestanti. Secondo quanto riferito su Facebook dal Comitato centrale dei medici sudanesi (Ccsd), un gruppo indipendente di operatori sanitari, un uomo di 26 anni è stato ucciso dopo essere stato colpito al collo da un lacrimogeno, mentre un secondo manifestante è morto per le ferite riportate dopo essere stato colpito alla testa con una bombola. Gli agenti sono intervenuti con gas lacrimogeni per disperdere migliaia di persone, che per l'ennesima volta sono scese in strada per protestare contro i militari che hanno preso il potere con un golpe lo scorso 25 ottobre. I manifestanti si sono diretti verso il palazzo presidenziale, tra i blocchi stradali che cercavano di impedire alle persone di convergere in quel punto e verso il quartier generale dell'esercito, epicentro delle manifestazioni che nell'aprile del 2019 hanno costretto l'ex presidente Omar al Bashir a lasciare il potere. In una dichiarazione, la polizia ha detto oggi di aver "affrontato le violazioni della sicurezza con un'appropriata quantità di forza", precisando che negli scontri sono stati feriti 22 agenti e che 86 sospetti sono stati arrestati. Proteste si sono tenute anche nella città di Omdurman, situata dall'altro lato del Nilo. (Res)