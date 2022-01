Regeni: Letta, oggi nuova udienza, ci stringiamo a genitori per avere giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Oggi al via la nuova udienza preliminare per l’omicidio di Giulio Regeni", rammenta su Twitter il segretario del Partito democratico, Enrico Letta. "Ci stringiamo ai genitori di Giulio. Forza", commenta aggiungendo l'hashtag "Giustizia per Giulio Regeni". (Rin)