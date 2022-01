Italia-Germania: Baerbock, al lavoro per piano d'azione comune su molti temi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Germania lavorano per un piano d’azione comune con diverse sfaccettature. Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, nella conferenza stampa congiunta con il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio, dopo l’incontro bilaterale a Villa Madama. Baerbock ha menzionato in particolare la cooperazione culturale, economica e nella lotta al cambiamento climatico tra Italia e Germania. Secondo la ministra tedesca, il rafforzamento della cooperazione tra Italia e Germania sarà a beneficio dell’intera Unione europea. La ministra ha poi parlato di una “visione comune” tra Roma e Berlino anche sul tema dei rifugiati: “Non possiamo aspettare che tutti e 27 si mettano d’accordo”, ha osservato Baerbock riconoscendo le esigenze di Paesi in prima linea come Italia e Grecia. (Res)