Cina-Malta: Xi a presidente Vella, pronti ad intensificare cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta ad approfondire la cooperazione con Malta, che si è sviluppata "in modo sano e stabile" a dispetto dei cambiamenti occorsi nell'arena internazionale. È quanto dichiarato dal presidente cinese Xi Jinping in un colloquio telefonico con l'omologo maltese, George Vella, tenuto in occasione del 50mo anno delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. La cooperazione tra le parti, a detta di Xi, ha saputo "resistere alla prova del tempo", dando prova della sua stabilità soprattutto durante la pandemia di Covid-19. Per tali ragioni, Pechino intende intensificare a tutto campo la collaborazione con Malta, con particolare attenzione ai settori della sanità e degli investimenti. Da parte sua, Vella si è detto disposto ad incrementare il dialogo ad alto livello con la Cina, lavorando attivamente in sede europea per il progresso delle relazioni tra Pechino e il blocco.(Cip)