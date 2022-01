Speciale difesa: Repubblica Ceca, ministra Cernochova vuole arruolare più soldati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa della Repubblica Ceca, Jana Cernochova, vuole che il Paese recluti più nuovi soldati e crei un fondo di investimento per il settore, in modo da agevolare gli acquisti di materiali bellici. Lo ha detto oggi in conferenza stampa, indicando le sue priorità per il 2022. La ministra ha dichiarato che vorrebbe reclutare circa duemila nuovi militari all’anno a partire da quest'anno. La media attuale è compresa tra 500 e 800. Il fondo da lei menzionato potrebbe invece divenire operativo dal 2023. Cernochova ha ribadito che dal 2025 Praga sarà in grado di allocare il 2 per cento del Pil alla difesa, in modo da assecondare gli impegni nei confronti della Nato. (Vap)