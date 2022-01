Speciale difesa: Bulgaria, ministro Difesa Janev, no a escalation militare in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Bulgaria è contraria all'escalation militare in Ucraina prima che tutti i mezzi diplomatici siano stati utilizzati per risolvere le tensioni lungo il confine con la Russia. Lo ha affermato il ministro della Difesa bulgaro Stefan Janev, secondo l'emittente radiofonica "Bnr", in risposta a una domanda sulla possibilità di schierare ulteriori truppe Nato in Bulgaria. "Se necessario, a causa di un cambiamento e dell'escalation della situazione, il ministero della Difesa proporrà al Consiglio dei ministri delle opzioni per il processo decisionale da parte delle autorità bulgare competenti, inclusa l'Assemblea nazionale", ha affermato Janev. Finora, la Bulgaria non ha assunto una posizione ufficiale sui rischi derivanti dalle crescenti tensioni al confine russo-ucraino, poiché le opzioni di risposta della Nato sono in discussione a livello tecnico-militare, ha aggiunto il ministro. (Seb)