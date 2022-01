Covid: De Rosa (M5S), Regione ha abbandonato personale scolastico, genitori e alunni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I dati della Lombardia tendono all’arancione, ma Fontana e la sua Giunta devono non essersene accorti. Le scuole riaprono senza controlli, in due anni praticamente nulla è stato fatto in materia di test e tracciamento e le famiglie hanno dovuto provvedere da sole ai tamponi. Contestualmente, i presidi vengono costretti a prendere in autonomia decisioni che spetterebbero alla politica. Con l’inadeguatezza e l’impreparazione che ha segnato la sua esperienza di governo, la Giunta Fontana ha di fatto abbandonato: alunni, genitori, insegnanti, presidi e personale scolastico”. Lo afferma in una nota il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Consiglio Regionale, Massimo De Rosa, in merito alla situazione della scuola alla ripresa in Lombardia. “L’aspetto più grave - sottolinea - riguarda la consapevolezza che con questi dati e questo andamento, in meno di una settimana rischiamo di avere di fatto metà delle classi in quarantena e migliaia di alunni in dad”. (Com)