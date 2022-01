Speciale difesa: Usa-Iran, la Casa Bianca minaccia Teheran, gravi conseguenze in caso di attacchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci saranno "gravi conseguenze" in caso di attacchi da parte dell'Iran contro cittadini degli Stati Uniti, inclusi i 52 sanzionati ieri dalla Repubblica popolare. Lo ha chiarito il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. "Ieri l'Iran ha annunciato sanzioni contro 52 cittadini statunitensi. Lo ha fatto mentre le sue milizie alleate continuano ad attaccare le truppe Usa in Medio Oriente, e mentre funzionari iraniani minacciano operazioni di terrorismo all'interno degli Stati Uniti e altrove nel mondo. Voglio essere chiaro: gli Stati Uniti proteggeranno e difenderanno i loro cittadini", ha dichiarato Sullivan. "Possiamo avere disaccordi in politica. Abbiamo disaccordi anche rispetto alla politica da adottare sull'Iran. Ma siamo uniti contro minacce e provocazioni. Siamo uniti a difesa del nostro popolo. Lavoreremo con i nostri alleati e partner - ha aggiunto quindi il consigliere alla sicurezza nazionale del presidente Joe Biden - per scoraggiare e contrastare ogni attacco portato avanti dall'Iran. Se Teheran dovesse attaccare un nostro cittadino, incluso uno dei 52 nominati ieri, affronterà gravi conseguenze" (Nys)