Speciale difesa: Russia-Usa, ministero Esteri, inaccettabili condizioni Washington su Consiglio Russia-Nato

24 luglio 2021

- Gli Stati Uniti vogliono ripristinare il lavoro del Consiglio Russia-Nato a condizioni inaccettabili per Mosca. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov, in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti", prima di incontrare la delegazione statunitense a Ginevra. In particolare Rjabkov ha respinto l'enfasi di Washington "sulla cosiddetta de-escalation" e sulla "presunta aggressione russa in Ucraina", punti ritenuti irricevibili da Mosca. Nella serata del 9 gennaio si è svolta una cena di lavoro a Ginevra tra le delegazioni russa e statunitense, in vista dei colloqui nella città svizzera. Riassumendo i risultati di questi negoziati "preliminari" sulle garanzie di sicurezza, Rjabkov ha affermato che la conversazione è stata difficile, ma professionale. (Rum)