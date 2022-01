Speciale difesa: Kazakhstan, Tokayev, rivolte un tentativo di colpo di Stato pianificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rivolte in Kazakhstan sono state un tentativo di colpo di Stato e sono apparse coordinate da "un unico comando". Lo ha affermato il presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev, nel corso della sessione straordinaria del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto). Il capo di Stato ha dichiarato che le "formazioni di banditi" in Kazakhstan hanno cercato di impossessarsi di armi ed equipaggiamento militare, sottolineando come 18 agenti delle forze dell'ordine siano rimasti uccisi. Tokayev ha poi denunciato la partecipazione diretta di terroristi alle rivolte nel Paese, compresi militanti stranieri. (Res)