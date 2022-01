Speciale difesa: Kazakhstan, Putin, durante disordini utilizzate "tecnologie Maidan", incluso supporto informativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante i disordini in Kazakhstan sono state utilizzate "tecnologie Maidan", in riferimento alle manifestazioni in Ucraina nel 2013-2014, incluso il supporto informativo. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, nel corso della sessione straordinaria del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto). "Sono stati utilizzati gruppi di militanti ben organizzati e controllati, come ha appena detto il presidente Tokayev, compresi quelli apparentemente addestrati in campi terroristici all'estero", ha affermato Putin. Inoltre il capo di Stato russo ha sottolineato come il Kazakhstan si trovi di fronte ad una minaccia diretta rivolta allo Stato e pertanto sia necessario rispondere immediatamente all'aggressione. (Rum)