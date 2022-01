Russia-Usa: ministero Esteri Mosca, no deviazioni da approcci Mosca prima colloqui Ginevra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Non ci possono essere deviazioni dagli approcci che Mosca ha formulato prima dell'incontro con gli Stati Uniti sulle garanzie di sicurezza a Ginevra. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov, all'emittente televisiva "Primo canale". Inoltre, il diplomatico ha sottolineato come Washington debba prepararsi a compromessi e che la parte russa sia giunta a Ginevra con una posizione chiara, "che contiene una serie di elementi abbastanza comprensibili e formulati in modo chiaro, anche ai più alti livelli", ha sottolineato Rjabkov. Nella serata di ieri si è svolta una cena di lavoro nella città svizzera tra le delegazioni russa e statunitense, in vista dei colloqui di oggi. Riassumendo i risultati di questi negoziati "preliminari" sulle garanzie di sicurezza, Rjabkov ha affermato che la conversazione è stata difficile, ma professionale. (Rum)