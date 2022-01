Quirinale: Battilocchio (FI), soluzione migliore è eleggere Berlusconi e lasciare Draghi a Chigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per un'Italia leader in Europa, tanto più adesso che si è conclusa l'era Merkel, non ci potrebbe essere soluzione migliore di Berlusconi al Quirinale e Draghi a palazzo Chigi. Antonio Lopez, da 20 anni segretario generale del Ppe, da sempre primo partito d'Europa, conosce Bruxelles e gli ambienti comunitari come pochi altri, il che rende la sua intervista di ieri ancora più chiara ed eloquente". Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio. "Considerazioni simili vengono portate avanti in molti ambienti comunitari - prosegue - e nascono dall'esperienza consolidata, anche in ambito internazionale, del presidente Berlusconi. Mi auguro che tali parole siano tenute nella giusta considerazione da parte di tutti in questi giorni, accantonando tesi bizzarre e luoghi comuni che non fanno il bene del Paese". (Com)