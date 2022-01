Quirinale: Bonelli (Ev), patto di oggi avvia nostra consultazione con mondo ecologista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Il patto di consultazione che nasce oggi è molto importante perché riteniamo essenziale costruire un argine democratico ai tentativi di chi vorrebbe conquistare la presidenza della Repubblica e non rappresenta quei requisiti di comprovata etica pubblica. Mi riferisco, chiaramente, alla candidatura di Silvio Belusconi. Da qui, la responsabilità di portare all'interno delle istituzioni un sentimento che è molto diffuso nel Paese: la presidenza della Repubblica deve rappresentare le istituzioni democratiche, le cittadine e i cittadini italiani, simboleggiare la storia della Repubblica Italiana, nata dalla lotta contro il fascismo". Lo ha detto Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa verde, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta presso la sala stampa della Camera dei deputati. "Per noi, - ha proseguito - è importante estendere questo patto di consultazione anche ad altre forze. Penso, per esempio, al Partito democratico, di cui apprezziamo la posizione espressa dal segretario Letta di dire un chiaro 'no' all'inserimento del nucleare nella tassonomia verde Ue: è una scelta importante che aiuta a costruire una prospettiva per il futuro". (segue) (Rin)