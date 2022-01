Quirinale: Bonelli (Ev), patto di oggi avvia nostra consultazione con mondo ecologista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo è un governo che ha un'eterogeneità dannosa per il Paese, come possiamo constatare dalle politiche energetiche e dalle scelte di strategia complessiva, su cui alcune forze, come la Lega o Italia viva, tendono a bloccare ogni misura che vada incontro ai bisogni dei cittadini. C'è la necessità che questo Paese recuperi il primato della politica, difendendo le conquiste democratiche raggiunte in passato, come il no al nucleare. A questo scopo, il patto di consultazione che presentiamo qui oggi assume un'importanza fondamentale. Noi, come Europa Verde, non ci fermiamo, - ha annunciato Bonelli -, ma siamo in procinto di avviare una grande consultazione con il mondo ecologista, civico, sociale e delle personalità, per consolidare e rafforzare la presenza politica green nel Paese, nella convinzione che quella di mettere al servizio del Paese esperienze, idee e proposte, in un progetto di condivisione che parta da questa fase molto delicata che riguarda l'elezione del presidente della Repubblica, sia la strada giusta". (Rin)