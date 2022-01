Imrese: Mise, con Investor Visa 40 milioni di investimenti esteri attirati in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di circa 40 milioni di euro l’ammontare degli investimenti esteri in aree strategiche per lo sviluppo e la competitività attirati nel nostro Paese dal programma Investor Visa for Italy, curato dal ministero dello Sviluppo economico, che ha registrato un forte incremento di operazioni attivate nel 2021. E' quanto emerge - riferisce una nota - dal primo rapporto di monitoraggio pubblicato dal Mise, con i dati aggiornati allo scorso 31 dicembre. "Questi risultati confermano quanto sia importante creare le giuste condizioni e attivare un quadro di strumenti chiari e semplici per far preferire il nostro Paese agli investitori esteri", dichiara il ministro Giancarlo Giorgetti. "Il Mise - prosegue il ministro - ha avviato una nuova strategia che ha l’obiettivo di accelerare l’attrazione degli investimenti nel nostro sistema produttivo e trovare investitori solidi e affidabili per sostenere sia progetti di ripresa e crescita dell’economia, anche collegati al Pnrr, sia in grado di rilanciare imprese che si trovano in momentanea difficoltà". (segue) (Com)