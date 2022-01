Imrese: Mise, con Investor Visa 40 milioni di investimenti esteri attirati in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Investor Visa è un programma avviato nel 2017 dal Ministero che prevede una procedura di concessione di un visto veloce, semplificata e digitale a beneficio dei cittadini non Ue che intendono effettuare un importante investimento o una donazione filantropica in Italia, secondo i seguenti parametri: 2 milioni di euro di investimento in titoli di Stato italiani; 500 mila euro di investimento in una società di capitali italiana; 250 mila euro di investimento in una startup innovativa; 1 milione di euro di donazione in attività di carattere filantropico. Al 31 dicembre 2021 si registrano 64 candidature, provenienti da 20 Paesi, con un tasso di approvazione del 78,1 per cento. La maggior parte dei candidati hanno optato per operazioni di investimento in società di capitali italiane (43), seguite da investimenti in start-up innovative (9), in titoli di Stato (10) e donazioni filantropiche (2). Da segnalare il rilevante incremento di candidature nel 2021, in cui sono pervenute 40 nuove domande, rispetto alla media registrata dall’inizio del programma. (segue) (Com)