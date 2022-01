Imrese: Mise, con Investor Visa 40 milioni di investimenti esteri attirati in Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, considerando solo le 50 candidature che hanno avuto esito positivo il totale degli investimenti mobilitati è di 18 milioni di euro, mentre gli investimenti attesi da candidature per cui è stato emesso il nulla osta ammontano a ulteriori 22,1 milioni di euro, per un totale di risorse in ingresso sul territorio italiano pari a 40,1 milioni di euro. I richiedenti l’Investor Visa for Italy provengono da 20 Paesi diversi. I primi per numero di candidati al visto sono gli Stati Uniti (14) e Russia (14), che rappresentano il 21,9 per cento del totale, mentre in seconda posizione risulta il Regno Unito a quota 7 (10,9 per cento). I 64 investitori hanno comunicato l’intenzione di stabilirsi sul territorio italiano in 19 province e 10 regioni diverse. Milano risulta la prima città, con 21 candidati (il 32,8 per cento del totale). A seguire Roma, con 13 candidature corrispondenti al 20,3 per cento, poi Firenze e Sassari rispettivamente con 4 candidature. Le candidature sono valutate da un Comitato di esperti, presieduto dal ministero dello Sviluppo economico, di cui fanno parte i rappresentanti del ministero degli Esteri, ministero dell’Interno, Banca d’Italia, Guardia di finanza, Agenzia delle entrate e Agenzia Ice, al quale si aggiungono anche i rappresentanti del ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Mur. (Com)