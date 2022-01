Cooperazione: Sereni, affrontare le sfide del debito e della sicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Più volte nella mia attività ho avuto modo di apprezzare quanto sia prezioso il contributo di Nova al mondo dell’informazione" Marina Sereni

Viceministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

24 luglio 2021

- Con la sua presidenza del G20 e co-presidenza della Cop26, l’Italia "ha avuto un ruolo di primo piano nello scacchiere multilaterale per costruire il consenso necessario a trovare soluzioni condivise, efficaci, durature e giuste alle sfide economico-sanitarie”. Lo scrive la viceministra degli Esteri e della Cooperazione internazionale Marina Sereni in un articolo intitolato “Sviluppo e sostenibilità: una politica estera rinnovata per l’Italia”, pubblicato sul Grand Continent, rivista di geopolitica francese pubblicata anche in italiano, tedesco, spagnolo e polacco. Una delle principali sfide da affrontare nel contesto attuale, scrive Sereni, è “il numero di persone colpite dalla fame, in aumento dal 2014, con un totale di denutriti che potrebbe superare gli 850 milioni entro il 2030. La pandemia potrebbe aggiungere più di 100 milioni di persone a questa cifra”. Per questo “a Matera abbiamo approvato una Dichiarazione su sicurezza alimentare, nutrizione e sistemi alimentari”, che “contiene anche l’invito ad aderire alla Food Coalition, iniziativa promossa dall’Italia, in ambito FAO, per contrastare le ripercussioni che la pandemia sta avendo sulla sicurezza alimentare globale. Con il supporto del G20 e dei suoi partner, la Food Coalition potrebbe effettivamente diventare un’alleanza globale per azioni coordinate per la sicurezza alimentare”. (segue) (Com)