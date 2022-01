Cooperazione: Sereni, affrontare le sfide del debito e della sicurezza alimentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le crisi, secondo Sereni, hanno inoltre “aggravato il problema del finanziamento dello sviluppo”. Di fronte infatti alla necessità di sostenere maggiori spese, “i Paesi in via di sviluppo hanno visto ridursi le proprie risorse interne e quelle legate ad esportazioni, investimenti esteri, rimesse dei migranti e aiuti allo sviluppo. Il risultato è stato un aumento del debito e un rischio di possibile insolvenza”. Di fronte a questo pericolo, spiega Sereni, “il G20 si è adoperato per assicurare sufficiente liquidità ai Paesi più vulnerabili. La proroga della Debt Service Suspension Initiative fino alla fine del 2021 è una decisione positiva anche se purtroppo non sufficiente”, perché “dilazionare il pagamento degli interessi sul debito non è abbastanza”, in quanto per i Paesi in via di sviluppo serve, per la vice Ministra, “un approccio sistemico alla questione dell’indebitamento”. Vanno considerate “strategie di finanziamento nazionali che consentano ai governi dei Paesi in via di sviluppo di massimizzare le sinergie tra le risorse nazionali e internazionali per poterle impiegare nella maniera più efficiente”, mentre “una rinnovata cooperazione multilaterale si mostra sempre più necessaria”. (Com)