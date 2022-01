I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: elezioni Barinas, lo "sconosciuto" Garrido batte il partito di governo - Sarà l'oppositore Sergio Garrido il nuovo governatore dello Stato venezuelano di Barinas, mettendo fine a quasi 24 anni di esecutivi locali guidati da familiari dell'ex presidente Hugo Chavez. "Il popolo nobile, leale e coraggioso di Barinas ha ottenuto il trionfo", ha scritto Garrido in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Garrido è dirigente locale del partito Azione democratica (Ad), di cui è membro dal 1983, ed era stato eletto consigliere statale alle elezioni di novembre, annullate nella sola Barinas dopo la polemica decisione con cui la Corte suprema (Tsj) decideva di interrompere lo scrutinio che vedeva in vantaggio il candidato oppositore Freddy Superlano. Nome poco noto del panorama politico locale, la candidatura di Garrido è nata come risposta necessaria proprio alle decisioni della magistratura elettorale.Vec (segue) (Res)