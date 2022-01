I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicaragua: Daniel Ortega giura oggi per un quinto mandato da presidente - Daniel Ortega si insedia oggi per un quinto mandato alla presidenza del Nicaragua, il quarto consecutivo, grazie ad elezioni considerate "illegittime" da un'ampia parte della comunità internazionale. Dovesse arrivare a fine mandato, il leader sandinista raggiungerebbe così 26 anni complessivi di governo, battendo il record del Paese centroamericano sin qui detenuto dal dittatore Anastasio Somoza, sconfitto proprio dalla guerriglia di Ortega. Alla cerimonia, che consacrerà anche la moglie Rosario Murillo come vice presidente, sono attese le delegazioni di alcuni Paesi ritenuti vicini a Managua. All'indomani del voto del 7 novembre, considerate "prive di legittimità democratica" dall'Organizzazione degli Stati americani (Osa), tanto gli Stati Uniti quanto l'Unione europea hanno emesso sanzioni contro alti funzionari del governo locale, compresi Ortega e Murillo, per "repressione dei diritti umani". (Res)