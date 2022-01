I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: riapre a Tripoli il consolato d'Algeria - Il consolato generale dell'Algeria a Tripoli ha riaperto domenica i battenti, alla presenza dell'ambasciatore algerino in Libia, Slimane Chenine, del console generale Aissa Romani e di rappresentanti della comunità nazionale stabilita in Libia. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale "Aps". Secondo la stessa fonte, "questo importante passo si inserisce nella realizzazione dell'impegno delle autorità algerine di sostenere al meglio la comunità nazionale stabilita all'estero". Inoltre, fa anche parte del “rafforzamento delle relazioni di cooperazione tra i due Paesi e del consolidamento dei legami fraterni e di comunicazione tra i due popoli”, ha affermato l'Aps. In questa occasione, i membri della comunità hanno accolto favorevolmente questo approccio, approvando la decisione, che consente alle autorità di avvicinarsi ai suoi membri e rispondere alle loro preoccupazioni. (segue) (Res)