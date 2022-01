I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: sindacato Ugtt respinge la proposta del governo di congelare l'aumento salariale e revocare i sussidi - L'Unione generale del lavoro tunisino (Ugtt) respinge le proposte del governo di congelare l'aumento dei salari per cinque anni e revocare i sussidi fino al 2026. Lo ha affermato Salah Eddine Salmi, vicesegretario generale del sindacato all'agenzia stampa ufficiale "Tap", a margine della riunione dell'organo amministrativo dell'Organizzazione a Sousse, sottolineando l'insistenza dell'organizzazione sindacale per l'attuazione del verbale del precedente accordo con il governo relativo alla conclusione delle trattative dei negoziati sociali per l'aumento delle retribuzioni del novembre 2021. (segue) (Res)