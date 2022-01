© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: deputato, Aguila Saleh presiederà la prossima sessione del parlamento - Il presidente del parlamento libico e candidato alle elezioni presidenziali, Aguila Saleh, tornerà a ricoprire la sua carica a partire dalla prossima sessione. Lo ha annunciato il deputato Abdul Hadi al Saghir sulla propria pagina Facebook: "La saggia leadership torna a guidare la fase successiva a partire della prossima sessione", mentre non è ancora stata rilasciata una dichiarazione ufficiale dalla presidenza del Consiglio al riguardo. Un membro della Camera dei rappresentanti, Ibrahim al Darsi, aveva precedentemente confermato all'emittente televisiva "218" che il 17 gennaio si terrà una sessione per ascoltare le proposte della commissione parlamentare dedicata alla road-map per il Paese. (Res)