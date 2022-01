I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yemen: Emirati chiedono rilascio immediato nave mercantile dirottata da ribelli Houthi - Il governo degli Emirati Arabi Uniti ha chiesto il rilascio immediato della nave da carico "Rawabi", battente bandiera degli Emirati e dirottata dai ribelli sciiti yemeniti filo-iraniani Houthi lo scorso 2 gennaio alle 23:57 al largo della città yemenita di Hodeidah. Lo rende noto l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, secondo la quale sono presenti a bordo della nave undici persone di diverse nazionalità, tra cui sette indiani, un etiope, un indonesiano, un filippino e un marinaio del Myanmar. Il governo degli Emirati ha affermato che gli atti di "pirateria" violano il diritto internazionale e rappresentano una seria minaccia per la sicurezza della navigazione e del commercio internazionale nel Mar Rosso. La coalizione militare a guida saudita, dal 2015 impegnata a sostenere le truppe del governo yemenita internazionalmente riconosciuto contro gli Houthi, ha riferito che la nave stava andando dall’isola di Socotra al porto di Jizan, trasportando alcune attrezzature mediche saudite. Il carico includeva ambulanze, attrezzature mediche, apparecchiature di comunicazione e tende, oltre a una cucina da campo e una lavanderia da campo, nonché accessori di sostegno tecnico e di sicurezza. "Le milizie devono lasciare immediatamente la nave, altrimenti le forze della coalizione adotteranno tutte le misure necessarie per far fronte a questa violazione, compreso l'uso della forza se necessario", aveva affermato il portavoce della coalizione, il generale Turki al Maliki, subito dopo il dirottamento. (segue) (Res)