21 luglio 2021

- Iraq: partiti curdi si accordano per candidati a presidenza Repubblica - Le due principali formazioni politiche curde, il Partito democratico del Kurdistan (Kdp) e l'Unione patriottica del Kurdistan (Puk), si sono accordate sui due candidati da presentare per la carica di presidente della Repubblica. Lo ha dichiarato Mahdi Karim, deputato eletto del Kdp, senza però rivelare i nomi dei due candidati. "I due partiti curdi hanno risolto la questione dei candidati da presentare per la carica di presidente" ha detto Karim, per poi specificare che "il Movimento sadrista si è detto d'accordo sui nomi che abbiamo presentato, di conseguenza noi (i partiti curdi) non avremo obiezioni sul nome che gli sciiti presenteranno come candidato alla carica di primo ministro". Al Sadr è favorevole a un secondo mandato dell’attuale premier ed ex capo dei servizi segreti iracheni, Mustafa al Kadhimi, ma i delicati equilibri di potere potrebbero portare alla nomina di Muhammad Jaafar al Sadr, esponente del Partito islamico Da’wa. Infatti, il premier Khadimi è accusato di complicità nella morte del generale iraniano Qasem Soleimani e del leader delle Unità di mobilitazione popolare (Pmu), sciite filo-iraniane, Abu Mahdi al Muhandis, entrambi uccisi da un drone statunitense il 3 gennaio del 2020, quando l’attuale premier era a capo dei servizi segreti iracheni. Classe 1970, ex ambasciatore a Londra, Muhammad Jaafar al Sadr è un parente di Muqtada al Sadr e beneficerebbe del gradimento di buona parte della popolazione senza essere sgradito alle milizie sostenute da Teheran. (segue) (Res)