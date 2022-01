I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: ministero Esteri, Teheran cerca un accordo “stabile e affidabile” a Vienna - Quello che sta accadendo a Vienna è il risultato degli sforzi di tutte le parti presenti per raggiungere un accordo "affidabile e stabile". Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Said Khatibzadeh, nella sua conferenza stampa settimanale a Teheran. "Ci sono stati buoni progressi sulle quattro principali questioni in discussione: la revoca delle sanzioni, la questione nucleare, la verifica e l'ottenimento di garanzie", ha aggiunto. "Ci sono altre questioni importanti da discutere sul nucleare, ma abbiamo ottenuto risultati su diversi punti e andremo avanti se ci sarà la volontà di tutti", ha affermato Khatibzadeh. Il portavoce ha anche parlato del quinto round di colloqui tra Iran e Arabia Saudita, che sarà ospitato dall’Iraq. “Il ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian dovrebbe visitare la Cina questa settimana su invito dell’omologo cinese”, ha affermato il portavoce, secondo il quale durante la visita “saranno discusse varie questioni tra cui la tabella di marcia tra i due Paesi”. Il portavoce del ministero degli Esteri ha anche annunciato che il presidente del Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov e il presidente del Venezuela Nicolas Maduro visiteranno presto l'Iran. (segue) (Res)