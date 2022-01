© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: premier Miqati "determinato" a convocare sessione del gabinetto su bilancio dello Stato - Il primo ministro del Libano, Najib Miqati, è "determinato" a convocare una sessione del gabinetto dedicata alla discussione del progetto di legge per il bilancio dello Stato 2022. Lo rende noto il portale informativo “Naharnet”, secondo il quale il bilancio dovrebbe essere finalizzato dal ministero delle Finanze nei prossimi giorni. Alcune fonti vicine al premier avrebbero riferito che Miqati “sta seguendo da vicino i passi del ministero delle Finanze e incontrerà il ministro Youssef al Khalil prima della presentazione della bozza”. Il governo libanese non si riunisce dallo scorso 12 ottobre in seguito ad alcuni dissidi relativi al giudice Tarek Bitar, incaricato delle indagini sulla doppia esplosione al porto di Beirut del 4 agosto 2020. (segue) (Res)