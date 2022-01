© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia-Usa: Cremlino, non ci sono accordi su nuovi colloqui tra Putin e Biden - Non ci sono accordi tra Mosca e Washington su nuovi colloqui tra il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo statunitense Joe Biden, ma, durante l'ultima telefonata del 30 dicembre, i due leader hanno confermato la loro disponibilità ad ulteriori contatti. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un briefing, rispondendo alla domanda se siano previste nuove conversazioni in qualsiasi formato tra Putin e Biden dopo i colloqui di Ginevra, in corso oggi. L'incontro tra le delegazioni russa e statunitense sulle garanzie di sicurezza in Europa si svolge a porte chiuse sul territorio della Missione permanente degli Stati Uniti presso l'ufficio delle Nazioni Unite. (segue) (Res)