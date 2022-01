© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia: Pecresse, sono l'unica in grado di battere Macron alle presidenziali- La candidata dei Repubblicani alle elezioni presidenziali francesi di aprile, Valerie Pecresse, afferma di essere la sola in gradi battere il presidente Emmanuel Macron. Intervenendo ai microfoni dell'emittente radiotelevisiva "France Info", Pecresse ha commentato le recente dichiarazioni di Macron, che al quotidiano "Le Parisien" ha affermato di voler "rompere le scatole" ai non vaccinati contro il coronavirus. "Il presidente della Repubblica è stato un piromane" con quelle parole, ha affermato Pecresse. La candidata della destra neogollista ha poi continuato parlando del dossier sulla sicurezza. "Le nostre prigioni sono in uno stato indegno. Bisogna costruire 20 mila posti in carcere, apriamo prigioni provvisorie, strutture isolate, mettiamo in questi luoghi i detenuti con braccialetto elettronico", ha affermato la candidata. (segue) (Res)