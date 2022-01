© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paesi Bassi: oggi cerimonia di investitura per il nuovo governo Rutte - Si terrà oggi la cerimonia di giuramento del nuovo governo dei Paesi Bassi, il quarto di seguito guidato dal primo ministro Mark Rutte. L'esecutivo è frutto dei negoziati più lunghi dal dopoguerra a oggi, oltre nove mesi dopo le elezioni del marzo 2021. Le formazioni che costituiscono la coalizione di maggioranza sono le stesse del governo uscente, vale a dire il Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd), Democratici 66, Appello cristiano democratico (Cda) e Unione cristiana. Lo stesso Rutte ha parlato però di un "nuovo slancio" nell'esecutivo. La leader dei D66, Sigrid Kaag, non sarà presente alla cerimonia di investimento in quanto positiva al coronavirus. Kaag ha assunto l'incarico di ministra delle Finanze nel nuovo governo olandese, una posizione che potrebbe significare una maggiore apertura dei Paesi Bassi sui temi della flessibilità fiscale in Europa. (segue) (Res)