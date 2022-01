© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia: Stoltenberg, obiettivo ora è concordare un percorso incontri - Non si può pensare che l'incontro di mercoledì tra Nato e Russia, così come gli altri di questa settimana con Mosca, risolva la situazione, ma l'obiettivo è concordare un percorso di incontri e di impegno per prevenire un conflitto armato in Europa. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un punto stampa dopo il suo incontro con la vice primo ministro per l'integrazione europea ed euro-atlantica dell'Ucraina, Olga Stefanishyna, e prima della commissione Nato-Ucraina (Nuc). Stoltenberg ha sottolineato "l'incontro molto buono" con Stefanishyna "che continuerà con i 30 alleati" nella riunione della commissione Nato-Ucraina. Nel bilaterale è stata analizzata la situazione al confine ucraino. "L'accumulo militare russo continua", ha detto Stoltenberg, ricordando che i ministri degli Affari esteri venerdì si sono incontrato in una videoconferenza straordinaria e hanno ribadito l'appello alla "de-escalation e alla trasparenza" da parte di Mosca. "Ogni aggressione contro l'Ucraina avrebbe massicce conseguenze e alti costi", ha ribadito il segretario generale, che ha evidenziato l'importanza della settimana che si sta aprendo. (Res)