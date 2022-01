Roma: Calenda (Azione), Gualtieri può essere buon sindaco ma promettà ciò che non può fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Gualtieri "ha tutte le caratteristiche per essere un buon sindaco di Roma" ma "vedo che c'è la tendenza a promettere cose che non si riescono a fare". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, in occasione della presentazione della giunta ombra del Campidoglio alla sede della Stampa estera a Roma. "Gualtieri ha tutte le caratteristiche per essere un buon sindaco di Roma, altrimenti non lo avrei appoggiato al secondo turno" e "ora la campagna elettorale si è chiusa, fare opposizione non è fare campagna elettorale, per questo facciamo una giunta ombra", ha detto Calenda. La "giunta ombra" è "una prassi nei Paesi anglosassoni, è una giunta che si relaziona con la giunta ufficiale - ha aggiunto -, e il nostro lavoro fin dall'inizio è stato fondato molto sui contenuti. Il nostro programma è stato in parte ripreso da Gualtieri, e ora vogliamo fare una opposizione costruttiva". Per la giunta ombra "abbiamo identificato tre temi fondamentali: rifiuti, mobilità e partecipate" e sull'operato del sindaco "è troppo presto per fare un bilancio, ma vedo che c'è la tendenza a promettere cose che non si riescono a fare: non solo la pulizia straordinaria ma anche trovare i treni sostitutivi sulla Roma-Lido", ha concluso.(Rer)