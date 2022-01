Cinema: in sala da oggi documentario "C’è un soffio di vita soltanto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in sala, da oggi, l'atteso documentario "C’è un soffio di vita soltanto", firmato dal duo di registi italiani Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, presentato in anteprima all'ultima edizione del Torino Film Festival. E' quanto si legge in una nota. Il film, realizzato quasi interamente durante l’anno della pandemia, racconta l’emozionante e singolare storia di Lucy, la donna transessuale più anziana d’Italia. Tra le pochissime sopravvissute al campo di concentramento di Dachau ancora in vita, è testimone diretta di uno dei momenti più bui e tragici della storia del Novecento. Il documentario, infatti, racconta un pezzo di storia italiana (e non solo) attraverso gli occhi di una persona che, come tante allora, è stata costretta a guardare l'orrore, ma ha saputo resistergli con forza e coraggio ineguagliabili. Attraverso il racconto lucidissimo di Lucy, il film non solo affronta tematiche attuali come l’identità di genere, ma vuole anche far riflettere sull’importanza di continuare a mantenere intatta la propria personalità, nonostante i soprusi e i continui tentativi della società contemporanea di condannare, umiliare ed eliminare ogni accenno di diversità. "Chi l’ha detto che una donna non può chiamarsi Luciano?", afferma la protagonista della storia nel corso del film. (segue) (Com)