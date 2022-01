Sardegna: Coldiretti, stop all'embargo su carni suine prodotte nell'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un appello al presidente della Regione, Christian Solinas, per sbloccare la possibilità di esportare le carni suine prodotte in Sardegna. Lo chiede Coldiretti Sardegna che rileva come l''Isola sia ormai un territorio sicuro e che, come si legge in una nota, "ha preso le misure del virus visto che da circa 4 anni non si è più aperto un focolaio e non ha mai (in 42 anni) esportato il sierotipo oltre i propri confini mettendo a repentaglio gli allevamenti di altri territorio". "E' un ulteriore certificato della nostra serietà e capacità di isolare la malattia", afferma il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu che si appella al governatore Christian Solinas - affinché scriva al ministro della Salute e all'Unione Europea per prendere definitivamente atto di questa realtà, sbloccando la possibilità di esportare le carni suini allevate in Sardegna". Coldiretti Sardegna, che ricorda come un caso di peste suina si è verificato in Piemonte, chiede che si accerti "se si tratti di un caso isolato o se invece la diffusione sia fuori controllo" come dichiara il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba. "Dal primo caso accertato in Germania nell'autunno del 2020 – ricorda Battista Cualbu - abbiamo chiesto anche attraverso il nostro presidente nazionale Ettore Prandini di fermare immediatamente le importazioni di animali vivi provenienti o in transito dalle zone interessate da peste suina per tutelare gli allevamenti nazionali. Purtroppo – constata Cualbu - le maglie larghe adottate nel resto dell'Europa contro una Sardegna che subisce l'embargo da ormai 12 anni (dall'Isola dal novembre del 2011 in via precauzionale non si possono esportare né animali vivi né tanto meno carne fresca o a lunga stagionatura provenienti dagli allevamenti iper sicuri che seguono ogni forma di bio sicurezza) stanno permettendo io diffondersi della malattia in tutti i Paesi dell'Europa dell'Est mettendo a repentaglio purtroppo anche gli allevamenti italiani". (segue) (Rsc)