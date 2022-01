Sardegna: Coldiretti, stop all'embargo su carni suine prodotte nell'Isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È da circa 40 mesi che in Sardegna non si verificano focolai di peste suina, dimostrando con i fatti di averla superata dopo aver pagato davvero un prezzo pesantissimo anche con prescrizioni radicali che vietano dal 2011 di esportare qualsiasi tipo di carne, nonostante da tempo il virus fosse circoscritto solo ad una zona della Sardegna e ci siano dall'altro allevamenti in bio sicurezza, ormai esempio in tutta Europa. Secondo le elaborazioni Coldiretti Sardegna sui dati dell'Anagrafe Nazionale Zootecnica, gli allevamenti di suini in Sardegna sono circa 14mila per un totale di circa 180 mila capi. La maggior parte degli allevamenti costituiscono un'attività secondaria testimoniata anche dal fatto che circa il 70 per cento di queste aziende alleva anche altre specie animali. Circa il 50 per cento dei suini sono allevati tra Cagliari e il Medio Campidano dove le aziende hanno maggior consistenza di capi. Mentre nelle province di Oristano e Sassari sono presenti il maggior numero di allevamenti. L'Asl di Sanluri ha la più alta densità di capi per chilometro quadrato. "Stiamo riscontrando due pesi e due misure tra le norme applicate in Sardegna e quelle nel resto dell'Europa con il serio rischio di ritrovarci con un nuovo sierotipo – afferma Pierluigi Mamusa, allevatore di San Gavino e referente del settore suinicolo di Coldiretti Sardegna -. Purtroppo questo dimostra che mentre la Sardegna, nonostante non ci siano focolai di peste suina da quasi quattro anni, è ostaggio di norme severe dall'altra si riscontra molta leggerezza. Nelle zone infette come Polonia, Ungheria, Romania si può addirittura cacciare liberamente con il serio e concreto rischio di esportare il virus". "Dopo 40 anni di gogna la Sardegna è divenuta un modello in Europa – sostiene Battista Cualbu -, non esportiamo il virus e lo governiamo nel nostro territorio. Inoltre abbiamo degli allevamenti esempio per biosicurezza. Il governatore deve portare con forza ed orgoglio il nostro esempio al ministero ed in Europa. Il superamento di tutte le prescrizioni è nei fatti e ciò che succede in altre regioni d'Europa lo dimostra con maggiore evidenza". (Rsc)