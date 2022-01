Università: Cartabia, pandemia sia occasione per trasformazione giustizia e formazione nuovi giuristi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia ci ha posto davanti a esigenze imperative che hanno accelerato enormemente la trasformazione dei palazzi di giustizia in Palazzi di giustizia 'smart' ”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Marta Cartabia intervenendo a “Dove va la giustizia?”, un dialogo con gli studenti dell'Università Bicocca di Milano. Il ministro ha sottolineato che “c'è tanto da fare: un progetto, che è stato presentato per un finanziamento ad hoc alla Commissione europea, riguarda i tempi di attraversamento delle cause che in alcuni distretti, per una serie carenze di vario genere, rubano mesi addirittura anni. Questo è un tempo del processo perso che non è utile, non giova a nessuno quella è semplicemente un'inefficienza, per cui abbiamo elaborato un progetto per dare sollievo agli uffici giudiziari per abbattere questo tempo di attraversamento con l'uso delle tecnologie”. Rispondendo alle domande poste dagli studenti il ministro ha rimarcato che “la pandemia è davvero un momento di grande opportunità per provare a ripensare ad alcune forme del nostro essere e agire inclusa la formazione. Questa pandemia finirà, ci auguriamo presto, ma lascia come una cesura tra un prima e un dopo: non subiamo questa cesura che può essere un'occasione reale per ripensare anche la formazione del giurista”. “Sarebbe un peccato – ha concluso - aspettare il trascorrere di questi mesi ancora così problematici ed esposti al rischio per tornare a come eravamo e dare invece l'occasione di questo terremoto per provare a guardare avanti e fare diventare questo momento un'occasione per offrire alle nuove generazioni una possibilità in più, esattamente come il Pnrr sta diventando per tutta la società italiana”. (Rem)