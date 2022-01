Moldova: Moldovagaz annuncia aumento delle tariffe del gas fino a 646 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moldovagaz (società statale di distribuzione del gas in Moldova) annuncia che a gennaio la tariffa di acquisto del gas aumenterà fino a 646 dollari per mille metri cubi. Il motivo è legato al continuo rialzo dei prezzi sulle borse europee. Lo riferisce la stessa Moldovagaz in un comunicato. Il prezzo di acquisto del gas naturale, fornito da Gazprom a Moldovagaz è arrivato 646 dollari per mille metri cubi a gennaio 2022, in base alla sua formula di calcolo, inclusa nel contratto in vigore. Il suo aumento rispetto ai prezzi di novembre e dicembre è dovuto al continuo aumento delle quotazioni sulle borse europee del gas, nonché al costo del paniere dei prodotti petroliferi, con cui è correlato il prezzo di acquisto, si legge nel comunicato. Il prezzo è aumentato di quasi 100 dollari. A dicembre il prezzo di acquisto era di 550 dollari per mille metri cubi. (Rob)