Rifiuti: Calenda (Azione), Magliano Romano è sito più appropriato per discarica di Roma

19 luglio 2021

- Per quanto riguarda la gestione del ciclo dei rifiuti a Roma "pensiamo che la discarica di Magliano Romano sia quella più appropriata" ma "vediamo che non si parla di termovalorizzatore e senza il termovalorizzatori, per cui ci vogliono 30 mesi, il problema dei rifiuti a Roma non si risolve". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, in occasione della presentazione della giunta ombra del Campidoglio alla sede della Stampa estera a Roma. Rispetto alla proposta fatta da Calenda nel corso della campagna elettorale per le elezioni amministrative nella Capitale di una multiutility che coinvolga Ama e Acea per lo smaltimento dei rifiuti "siamo contenti dell'apertura della Cgil alla realizzazione di una multiutility, ci ha sorpreso che Gualtieri non abbia recepito questo tema", ha concluso. (Rer)