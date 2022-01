Energia: Moldovagaz, Chisinau acquisterà gas dalla Russia a 647 dollari per mille metri cubi a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova acquisterà gas dalla compagnia energetica Gazprom al prezzo di 647 dollari per mille metri cubi a gennaio, dopo che a dicembre 2021 era stato acquistato a 550 dollari per mille metri cubi. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato della compagnia energetica moldava Moldovagaz, Vadim Cheban, all'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". A fine dicembre, Moldovagaz ha interamente pagato a Gazprom l'importo per il gas consumato nella prima metà del mese. Ad ottobre 2021 le società hanno concordato nel nuovo contratto quinquennale i termini di rimborso dei debiti per consegne precedenti, mentre alla fine dello scorso novembre il governo moldavo ha approvato il trasferimento di fondi a Gazprom per coprire debiti per un importo di 74 milioni di dollari. (Rum)