Quirinale: Mirabelli (Pd), no guerra a Berlusconi ma è divisivo, serve candidatura unitaria

21 luglio 2021

- Per quanto riguarda l’elezione del Presidente della Repubblica, "credo che la strada sia quella di mettersi attorno a un tavolo con tutti i leader della maggioranza ma anche dell’opposizione e cercare, in un momento così difficile per il Paese, una candidatura unitaria, riconoscendo che i numeri sono quelli che sono, che il centrodestra ha certamente una forza numerica importante anche se non sufficiente. Mettiamoci attorno a un tavolo e cerchiamo una candidatura condivisa di una figura autorevole della nostra democrazia, di un convinto europeista". Lo ha detto il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente dei senatori Pd, intervenendo a 7Gold. "È evidente - ha aggiunto - che il problema non è fare la guerra a Berlusconi ma se la strada, che per altro ha scelto anche Salvini, è quella di trovare una candidatura in cui tutti si sentano rappresentati, Berlusconi in questi anni è stato un leader di partito e una figura molto divisiva. Per questo noi diciamo che Berlusconi non può essere un’ipotesi che resta su un tavolo in cui si cerca di fare una scelta come maggioranza, sapendo che fare una scelta come maggioranza è importante". (segue) (Rin)