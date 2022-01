Cultura: Calenda (Azione), ostello per scolaresche in ex Mercati generali, lo proporremo a Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sede degli ex Mercati generali di Roma, che versa in stato di abbandono, si realizzi un ostello per le scolaresche al fine di favorire l'apprendimento culturale. È quanto ha proposto il leader di Azione, Carlo Calenda, in occasione della presentazione della giunta ombra del Campidoglio alla sede della Stampa estera a Roma. "Ai Mercati generali va fatto un grande ostello per accogliere le scolaresche da tutta Italia. Abbiamo rilevato, già in campagna elettorale, che anche i ragazzi che vivono a Roma non fruiscono dei Musei di Roma. Vogliamo che nei Mercati generali ci sia un ostello e che gli studenti di tutta Italia possano venire e stare a Roma, per studiare il barocco, il rinascimento, gli etruschi e gli antichi romani. È un primo progetto che faremo e proporremo all'assessore alla Cultura, Gotor e a Gualtieri", ha concluso. (Rer)