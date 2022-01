Taiwan: esportazioni verso la Cina continentale aumentate del 24,8 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di Taiwan verso la Cina continentale e Hong Kong hanno toccato la cifra record di 188,91 miliardi di dollari nel 2021, in aumento del 24,8 per cento rispetto al 2020. È quanto riferito dall’autorità finanziaria dell’Isola. Nel solo mese di dicembre, Taiwan ha esportato merci al di là dello Stretto per 17,09 miliardi di dollari, in aumento del 16,2 per cento annuo. Nello stesso periodo, le importazioni hanno registrato un incremento del 20,6 per cento annuo a 7,68 miliardi di dollari. Nel 2021, il valore complessivo dell’export è aumentato del 29,4 per cento a 446,45 miliardi di dollari. Le importazioni si sono attestate a 381,17 miliardi di dollari, in aumento del 33,2 per cento su base annua. (Cip)