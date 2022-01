Vaccino: Lazio tra più alte coperture fascia 5-11 anni, somministrate oltre 75 mila dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella fascia 5-11 anni il Lazio "ha una tra le coperture più alte nella vaccinazione pediatrica anti Covid. Ad oggi complessivamente sono 75.349 le somministrazioni, pari al 17,5 per cento della popolazione in età 5-11". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Le prime dosi sono 64.109, mentre le seconde dosi, la cui somministrazione è iniziata il 5 gennaio, ad oggi sono pari a 11.240 - precisa l'assessore -. Ricordo comunque che già dopo la prima dose e a distanza di due settimane il vaccino inizia la sua copertura". (Com)