© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria mineraria cinese ha incrementato le misure di sicurezza sul posto di lavoro nel 2021, abbassando il tasso di incidenti e di mortalità rispettivamente del 15,8 e del 13,9 per cento. A riferirlo è l’Amministrazione cinese per la sicurezza mineraria, secondo cui il tasso medio di mortalità per la produzione di un milione di tonnellate di carbone è sceso del 24 per cento dal 2020. (Cip)