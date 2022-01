Milano: lettera aperta a Sala chiede parità di genere in commissione paesaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano riveda la composizione della commissione paesaggio garantendo la partità di genere visto che, a oggi è composta da 10 uomini e una donna. Lo chiedono pin una lettera aperta al sindaco Sala partita questa mattina il Comitato Colibrì, promotore della campagna "Sai che puoi?", insieme ad altre realtà come RebelArchitette, Action Aid Italia, Sex & The City Milano, cinque associazioni studentesche della città e Rena. Nella letter, già sottoscritta da più di centocinquanta personalità del mondo dell'università, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'attivismo milanese e non, si ricorda al Comune che la nomina della Commissione paesaggio, avvenuta il 26 dicembre scorso con una composizione di dieci uomini e una sola donna, è in violazione dello Statuto Comunale - che all'art. 5 stabilisce espressamente che "negli organi collegiali non elettivi deve essere garantito l'equilibrio di genere" – e, spiega una nota, “anche contraria alla Costituzione, che disegna la nostra democrazia come paritaria tra uomini e donne. Il principio di parità di genere va dunque considerato come un principio generale dell'ordinamento cui tutti gli atti delle amministrazioni dello Stato devono uniformarsi”. “Nonostante il bando emesso per la presentazione delle candidature - rivolto agli Ordini Professionali - prevedesse un criterio di genere per le candidature da parte del singolo ente – vienee videnziato - sorprendentemente nessuna regola analoga a garanzia della parità di genere è stata invece prevista rispetto alla fase decisoria di costituzione della Commissione. A fronte di 22 candidature di uomini e 15 di donne, quindi, il Comune ha deciso di nominare dieci uomini e una sola donna”. (Com)